OHB renforce et accélère la constellation SpaceLink

Après quatre mois de développement, la constellation SpaceLink est devenue plus performante, mais aussi plus chère et plus longue à mettre en place. OHB et SpaceLink ont donc révisé leurs plans pour accélérer le processus.

En septembre dernier, OHB System avait été sélectionné par l’Australien EOS (Electro Optic Systems) pour fournir les quatre satellites relais de sa constellation SpaceLink, enregistrée aux États-Unis, et conçue pour un déploiement sur orbite moyenne à 13 000 km d’altitude. Les travaux avaient commencé dès le mois suivant dans le cadre d’un accord d’ATP (Authority to Proceed).

