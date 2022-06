L’opérateur de constellation OneWeb et l’industriel japonais AstroScale poursuivent leur coopération en co-finançant un nouveau démonstrateur, Elsa M, capable de désorbiter plusieurs satellites par mission.

L‘élimination des épaves et carcasses de satellites qui polluent l’orbite basse est un sujet de plus en plus brûlant avec la multiplication des infrastructures et des constellations. En 2019, OneWeb et AstroScale avaient commencé à coopérer sur les moyens de désorbiter les satellites de la constellation du premier s’ils venaient à tomber en panne avant d’avoir pu manœuvrer d’eux-mêmes en fin de vie.

