OpenAirlines : Le numérique au service de l’écologie

OpenAirlines est une entreprise fondée à Toulouse en 2006. Elle offre des solutions logicielles aux compagnies aériennes afin de réduire, grâce à des conseils de pilotage, la consommation de carburant des appareils, et donc les émissions de produits polluants. Elle a organisé quatre journées fin juin à Toulouse afin de recevoir ses clients et ses prospects et en a profité pour lancer un nouveau produit.

Lancé en 2006 dans la foulée des premiers programmes de R&D CleanSky de l’Europe, le produit phare de OpenAirlines avait pour but de réduire dès aujourd’hui, avec les moyens déjà à disposition, les émissions des appareils.

Cet article compte 500 mots.