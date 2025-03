L’ESA lance officiellement son European Launcher Challenge

La compétition entre petits lanceurs privés européens pour accéder au marché des missions de l’ESA, le European Launcher Challenge, est officiellement lancée. Un appel d’offres a été publié le 24 mars.

Après avoir investi pendant cinquante ans dans le développement des familles de lanceurs Ariane et Vega, l’ESA va soutenir des initiatives privées dans l’espoir d’attirer de nouveaux investisseurs dans le secteur pour renforcer l’écosystème. Ce concept de European Launcher Challenge (ELC) a été lancé le 6 novembre 2023 à Séville et fait suite au programme Boost! qui permettait aux agences nationales d’apporter des financements à leurs projets favoris via une ligne de crédit de l’ESA.

Cet article compte 790 mots.