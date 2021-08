Ottawa investit dans la constellation Lightspeed

Concurrente de Starlink, OneWeb et Kuiper, la constellation Lightspeed de Télésat vient d’obtenir un soutien financier de taille de la part du gouvernement fédéral d’Ottawa.

Le gouvernement canadien a décidé de soutenir l’opérateur Télésat en investissant un total de 1,44 Md$C (975 Md€) dans son projet de constellation Lightspeed pour le haut débit global en bande Ka. La maîtrise d’œuvre de celle-ci, qui comptera 298 satellites, a été confiée en février à Thales Alenia Space.

Pour Ottawa, cet investissement doit stimuler la croissance économique et l’innovation au Canada tout en contribuant à assurer une connectivité Internet à large bande et LTE/5G « comparable à la fibre » et « abordable pour tous les Canadiens ». Pour le ministre canadien de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, « c’est maintenant qu’il nous faut renforcer la position du Canada à titre de chef de file de la nouvelle économie spatiale ».

