PLD Space dévoile des ambitions sur le vol habité

Alors qu’elle n’a pas encore mis la moindre charge sur orbite avec son minilanceur Miura 5, la start-up espagnole PLD Space annonce son intention de développer une famille de lanceurs lourds et une capsule habitée commerciale, à l’horizon 2030.

Un an après le premier vol à 46 km d’altitude de son petit lanceur suborbital Miura 1, le 7 octobre 2023, la start-up espagnole PLD Space a présenté une feuille de route stratégique extrêmement ambitieuse – voire irréaliste – avec la poursuite du développement du microlanceur orbital Miura 5, mais aussi celui d’une gamme de lanceurs lourds Miura Next et même d’une capsule spatiale habitée, baptisée Lince (« Lynx »).

