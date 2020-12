Malgré la pandémie et la crise du transport aérien, Dassault a poursuivi et achevé le développement du Falcon 6X, dernier-né de sa gamme de jets d’affaires, dont le premier exemplaire a été présenté le 8 décembre.

Le Falcon 6X a fait son roll-out à la date dite, en dépit de la crise du Covid-19, mais sans réellement sortir d’usine comme le veut la tradition. En direct sur Internet, depuis son site de Mérignac, près de Bordeaux, Dassault Aviation a présenté son dernier-né, un bimoteur à large cabine d’une autonomie de 5 500 milles nautiques (près de 10 200 km), c’est-à-dire capable de relier sans escale Pékin et Paris, New York et Moscou, Los Angeles et Londres, ou encore São Paulo et Genève. L’appareil est propulsé par des moteurs PW812D de Pratt&Whitney Canada. Présenté comme « la nouvelle référence du segment des jets d’affaires à long rayon d’action et très large cabine » par Dassault, l’avion doit effectuer son premier vol début 2021.

