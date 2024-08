Le dernier-né de la gamme Gulfstream a pris les airs pour la première fois. Le G400, petit-frère du G500 et du G600, doit entrer en service l’an prochain.

Le 15 août, à 13 h 04 TU, le tout premier prototype du nouveau G400 de Gulfstream Aerospace a décollé de l’aéroport international de Savannah Hilton Head pour un vol de 2 heures et 54 minutes, au cours duquel il a atteint sa vitesse de croisière de Mach 0,85 et une altitude de 12 497 m. Ce vol inaugural a été accompli avec un mélange de carburant comportant une quantité de SAF (Sustainable aviation fuel) non précisée.

