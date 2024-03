Premier vol électrique à l’hydrogène en France

Le Blériot, le démonstrateur d’avion à propulsion électrique de Beyond Aero alimenté par pile à combustible et batteries, a achevé une première campagne d’essais en vol en février. Il ouvre la voie au développement d’un avion d’affaires décarboné.

Beyond Aero, start-up toulousaine voisine de Aura Aero et ATR sur l’aérodrome de Francazal, a enregistré un premier succès technologique avec son démonstrateur à propulsion hydrogène-électrique Blériot. Développé à partir d’un ULM Spyl XL de G1 Aviation, petit avionneur basé sur l’aérodrome de Gap-Tallard, l’appareil est équipé d’une chaîne propulsive de 85 kW, alimentée au deux tiers par une pile à combustible à l’hydrogène gazeux et un tiers par des batteries. Il a effectué dix décollages, dont deux pour des vols complets, avec le pilote d’essais Paul Prudent aux commandes.

