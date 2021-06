Relativity Space monte en gamme à son tour

Relativity Space, la start-up californienne qui prévoit de faire voler le petit lanceur Terran 1 produit par fabrication additive, a décidé de passer un palier et de développer un lanceur de plus grande taille, le Terran R, sur le même principe, mais entièrement réutilisable.

Trois mois après Rocket Lab, une autre start-up du marché des petits lanceurs choisit elle aussi de diversifier sa gamme en introduisant un lanceur plus adapté au marché des missions à forte capacité et des lancements mutualisés. Alors que le Neutron de Rocket Lab vise le segment bas du marché du Falcon 9 de SpaceX, le Terran R de Relativity Space cherche à s’imposer frontalement au lanceur vedette de la firme d’Elon Musk, avec une capacité légèrement supérieure et surtout une conception entièrement réutilisable, qui reste à démontrer.

