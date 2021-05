Retour du projet de nouvelle chaîne d’A320 à Toulouse

Le projet d’Airbus d’ouvrir une nouvelle chaîne d’assemblage pour l’A320 sur le site où étaient naguère assemblés les A380 est relancé afin de répondre à la reprise de la demande.

Airbus se prépare au rebond sur le moyen-courrier. Le géant aéronautique a relancé son projet de chaîne d’assemblage de l’A320/A321 à Toulouse, remisé l’an dernier en raison de la pandémie, et demandé à ses fournisseurs de se préparer à une remontée de la production en 2022.

« Ce projet est aujourd’hui relancé, à la faveur d’une reprise du marché qui se dessine et d’un retour potentiel aux cadences de production d’avant-crise prévu entre 2023 et 2025 pour les avions mono-couloirs », a annoncé Airbus le 12 mai. « Cette décision va permettre à Airbus d’accroître la flexibilité de son système global de production afin de répondre à la reprise du marché et à la demande future ». La chaîne d’assemblage, qui sera numérisée et installée dans l’ancien site Lagardère abritant la FAL (Final Assembly Line) de l’A380, sera opérationnelle d’ici fin 2022.

