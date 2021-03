Succès du deuxième vol du Chang Zheng 7A (CZ-7A), dérivé du CZ-7 optimisé pour la mise sur orbite de satellites géostationnaires, un an après un premier échec. À terme le CZ-7A doit remplacer l’actuel CZ-3B.

Près d’un an après un vol inaugural désastreux, le lanceur chinois CZ-7A, de la Calt (Chinese Academy of Launcher Technology), est revenu en vol et a parfaitement placé sa charge utile sur orbite. Décollant du site de Wenchang, dans l’île de Hainan, le 11 mars à 17 h 51, ce lanceur dérivé du CZ-7 emportait le satellite technologique militaire Xinjishu Yanzheng 6-2, qui a été séparé sur une orbite de transfert géostationnaire (471 x 35 830 km, inclinée à 19,55°).

