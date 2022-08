Safran peine à augmenter ses capacités

Malgré la fin de la crise pandémique, le motoriste et équipementier français Safran peine à accélérer ses cadences car sa propre chaîne d’approvisionnement ne s’est pas pleinement remise et doit désormais affronter la crise inflationniste.

Safran a relevé ses objectifs annuels après un bénéfice net en hausse au premier semestre à la faveur de la reprise dans l’aérien. Toutefois, le groupe reste confronté à des difficultés sur sa chaîne d’approvisionnement, fragilisée par la pandémie, qui retardent les livraisons de moteurs. Il est également affecté par les pressions inflationnistes qui touchent l’ensemble de l’économie mondiale.

Le résultat opérationnel courant est ressorti en hausse de 59 % à 1,05 Md€ et le chiffre d’affaires a progressé de 24,5 % à 8,56 Md€. Le bénéfice net ajusté a doublé à 536 M€. Safran table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 18,2 et 18,4 Md€ en 2022, et la génération d’un flux de trésorerie disponible de 2,4 Md€.

