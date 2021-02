Safran se restructure et résiste à la crise

L’équipementier et motoriste Safran a réussi à tirer son épingle du jeu malgré les difficultés liées aux crises du 737 MAX et du Covid-19, mais au prix d’une réduction drastique des effectifs et de la fermeture de sites.

Safran a sauvé son année au prix d’efforts d’adaptation colossaux. L’équipementier aéronautique a réussi à dégager 1,073 Md€ de liquidités (cash flow) en fin d’année et a réalisé une marge opérationnelle de 10,2 %.

C’est une bonne performance dans un contexte d’effondrement du trafic de plus de 50 % sur l’année 2020. Les chiffres présentés le 25 février par le nouveau patron Olivier Andriès ont montré la solidité et la capacité d’adaptation de l’entreprise française, qui a bénéficié dans plusieurs pays des mesures d’activité partielle.

Elle a également réduit très significativement le nombre de ses salariés, qui sont passés de 94 500 à 78 900 sur l’année, sans compter les intérimaires : en tout, ce sont près de 21 000 personnes qui ont cessé de travailler pour le groupe dans le monde.

