L‘opérateur espagnol de satellites de défense Hisdesat a signé avec SpaceX pour la mise sur orbite de transfert géostationnaire de ses deux satellites Spainsat NG en 2024 et 2025. Le premier rejoindra la position orbitale à 29° Est, au-dessus de l’Afrique de l’Est, et le second ira à 30° Ouest, au milieu de l’Atlantique.

