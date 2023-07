La dernière Ariane 5 a décollé et clos un chapitre de l’histoire du transport spatial européen. Ariane 6 doit connaître son premier essai à feu sur site dans les prochains jours et ne volera pas avant plusieurs mois. Retour sur une double épopée et une transition ratée.

Il n’y aura pas de « tuilage », pas de transition douce entre Ariane 5 et Ariane 6. La 117e Ariane 5 a décollé du centre spatial guyanais à Kourou, le 5 juillet, alors que le premier modèle de vol d’Ariane 6 est encore en intégration en Europe. Pour mémoire, Ariane 4 avait continué à voler pendant sept ans après le premier vol d’Ariane 5 et quatre ans après son entrée en service commercial. Les deux derniers lots de production du vénérable lanceur – 30 lanceurs sur un total de 116 lancés – avait même été commandés alors qu’Ariane 5 avait déjà volé.

