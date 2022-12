Boeing est sur le point d’avoir gain de cause et de ne pas être obligé d’intégrer un nouvel équipement sécurité dans le cockpit de ses nouveaux 737 MAX malgré une loi qui l’impose… suite aux accidents précédents du modèle.

Le Congrès américain s’apprête à accorder une exemption à Boeing pour la certification de la version la plus courte et de la version la plus longue de son monocouloir 737 MAX, indispensable alors qu’entre en vigueur fin 2022 aux États-Unis une nouvelle législation sur l’aérien qui impose l’addition d’un nouveau système de sécurité dans le cockpit.

L’Aircraft Safety & Certification Reform Act, adopté en 2020 après les accidents de Lion Air et d’Ethiopian Airlines, impose que tous les avions certifiés au-delà de la fin 2022, donc y compris les 737 MAX7 et 737 MAX10, soient dotés du dispositif de sécurité Eicas (Engine indicating and crew alerting system) qui affiche les paramètres des moteurs et alerte l’équipage des défauts et pannes du système.

