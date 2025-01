Un cubesat du CSUM pour traquer le plastique en mer

Après le succès du lancement du cubesat Robusta 3A pour la détection et la prévention des « épisodes cévenols », le CSUM prépare la mission Desdémone pour suivre les déchets plastiques en mer. Ses ambitions ne s’arrêtent pas là.

Au cours des treize derniers mois, cinq cubesats conçus et développés par le Centre spatial de l’université de Montpellier (CSUM) ont été placés sur orbite, soit autant qu’au cours des douze années précédentes. Parmi ceux-ci, on compte trois cubesats 1U réalisés par deux équipes africaines, une de Djibouti et une du Sénégal, pour des missions de relève de mesures automatisées de quantité et de qualité d’eau dans des puits.

