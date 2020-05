Un troisième Arsat en Argentine

L‘opérateur de satellites argentin Arsat a décidé de relancer son projet de compléter sa flotte sur orbite avec un troisième satellite. Les travaux sur Arsat 3 avaient dû être suspendus en 2016, faute de de financement. Deux contrats avaient été signés, avec Thales Alenia Space et Arianespace, qui devaient respectivement fournir la charge utile du satellite et sa mise sur orbite. L’alternance politique de décembre 2015 à Buenos Aires et le remplacement dans la foulée de la direction d’Arsat avaient eu raison du programme.

