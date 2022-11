Un vertiport inauguré près de Paris

Après Rome , Paris : un premier vertiport a été inauguré sur l’aérodrome de Pontoise, où a lieu depuis plus d’un an une campagne d’essais en vue de l’inclusion des drones-taxi dans le trafic aérien. L’objectif reste de mettre en place un service de taxis volants pour les jeux olympiques de Paris, en 2024.

