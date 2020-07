Une baie à la base de la première Ariane 6

La date du premier vol d’Ariane 6 n’est toujours pas fixée officiellement. Victime de retards techniques et de la pandémie du Covid-19, elle aurait glissé au second semestre 2021. En attendant, en Guyane comme en Europe, les travaux progressent sur le modèle d’essais combinés qui sera installé sur le complexe ELA-4, dès que celui-ci sera disponible, afin de vérifier les interfaces et les procédures.

Le travail progresse aussi sur le tout premier modèle de vol.

