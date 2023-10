À Kourou, les équipes du programme Ariane 6 peuvent se frotter les mains. Les 22 et 23 octobre, elles ont fait endurer au modèle d’essais du lanceur (CTM : Combined Test Model) et au complexe de lancement ELA-4 (Ensemble de lancement Ariane), une chronologie d’une durée de 36 heures, soit dix de plus que lors d’une campagne normale. Et pour cause, il s’agissait de traiter des scénarios dégradés, avec des pannes et des anomalies, afin de vérifier la capacité des moyens et des systèmes de gérer ces situations « non nominales ».

Cet article compte 270 mots.