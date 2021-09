Une votation contre le F-35 en Suisse

Comme un air de « déjà vu » : les partis de gauche, les écologistes et les pacifistes suisses se mobilisent pour collecter suffisamment de signatures pour imposer un nouveau référendum contre la sélection du F-35 américain.

EEn Suisse, la sélection controversée du F-35, annoncée le 30 juin, ne passe pas. Le 31 août, le Groupe pour une Suisse sans armée (GSoA : Gruppe für eine Schweiz ohne Armee), le Parti socialiste suisse et les Verts ont lancé une campagne « d’initiative populaire », pour récolter les 100 000 signatures nécessaires pour imposer un nouveau référendum « pour ou contre le F-35 » à la manière de celui qui avait mis fin au processus d’achat du Gripen le 18 mai 2014. Le principe même du renouvellement des avions de combat suisses avait été remis en cause lors d’une votation le 27 septembre 2020 et était passé in extremis à 8 670 voix près sur 3,2 millions de votants.

