Alors que les derniers pronostics donnaient le Rafale vainqueur, le Conseil fédéral suisse lui a finalement préféré le F-35A américain pour la modernisation de son aviation militaire. L’opposition devrait demander une votation populaire contre ce choix.

Début juin, le Rafale de Dassault Aviation était donné favori dans la compétition Air2030 pour remplacer les F/A-18 Hornet et les F-5E Tiger 2 vieillissants de la flotte d’avions de combat helvètes. Une décision était attendue pour le 23 juin. Puis le président américain Joe Biden a atterri à Genève le 15 juin, pour un sommet avec Vladimir Poutine, et a rencontré le président du Conseil fédéral suisse Guy Parmelin. La décision sur les avions de combat a été reportée d’une semaine et des fuites dans la presse ont fait état d’une préférence pour le F-35A de Lockheed Martin.

La confirmation a été donnée le 30 juin par le Conseil fédéral. L’appareil américain l’emporte bien sur son rival français, en dépit des nombreuses incertitudes qui demeurent sur la capacité des États-Unis à assurer une compensation industrielle significative, une véritable autonomie d’emploi, et une coopération stratégique renforcée.

Ce choix doit être soumis l’Assemblée fédérale, le parlement suisse.

