Spire Global Canada, la filiale locale de l’opérateur et constructeur de cubesats Spire Global, basé aux États-Unis mais dont la production est réalisée à Glasgow en Écosse, a obtenu du gouvernement canadien un contrat de 72 M C$ (48,5 M€) pour développer la constellation WildFireSat, chargée de détecter et surveiller les incendies sur le territoire canadien.

