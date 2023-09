ZeroAvia et Airbus vont collaborer sur le moteur à hydrogène

En annonçant sa dernière levée de fonds, l’entreprise américano-britannique ZeroAvia a dévoilé une coopération plus avancée avec Airbus pour la mise au point de son moteur à hydrogène.

ZeroAvia continue à avancer à pas de géant dans la mise au point de systèmes à hydrogène pour les avions. « Airbus et ZeroAvia ont convenu de collaborer sur les méthodes de certification des systèmes de propulsion à l’hydrogène. Les deux entreprises ont également l’intention de collaborer dans un certain nombre de domaines techniques essentiels, notamment le stockage de l’hydrogène liquide, les essais en vol et au sol des systèmes de propulsion à pile à combustible, ainsi que le développement de l’infrastructure et des opérations de ravitaillement en hydrogène », ont expliqué les deux partenaires dans un communiqué conjoint annonçant la réussite de la dernière levée de fonds.

