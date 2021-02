Les 777-200 immobilisés après un incident en vol

L’avarie moteur dont a été victime un 777 de United Airlines entraîne l’immobilisation des modèles de l’appareil équipés du même turboréacteur Pratt & Whitney, qui ne représentent qu’une infime partie de la flotte du long-courrier.

Plus de peur que de mal : la défaillance a été spectaculaire, mais sans grande conséquence. Boeing a toutefois recommandé d’immobiliser les 777-200 équipés de moteurs PW4000, soit 69 avions dans le monde, après l’explosion en vol d’un turboréacteur de ce type samedi 20 février aux États-Unis, peu après le décollage. L’appareil de United Airlines, vieux de 26 ans, transportait 231 passagers et dix membres d’équipage. Il est parvenu à se poser sur l’aéroport de Denver, dans le Colorado, d’où il venait de décoller. De nombreux débris, certains de grande taille, sont tombés sur une zone résidentielle de la banlieue de Denver sans faire de victime. Des images postées sur les réseaux sociaux montrent le moteur en flammes après avoir perdu son capot et son entrée d’air. Le vol UA328 se rendait à Honolulu, à Hawaï.

La compagnie a décidé dans la foulée d’immobiliser ses 24 avions en service équipés de moteurs similaires, sur les 52 qu’elle possède.

