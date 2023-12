À Vernon, Themis et Maia progressent en parallèle

À Vernon, en Normandie, ArianeGroup mène en parallèle la production des moteurs Vulcain et Vinci d’Ariane 6 avec le développement du moteur Prometheus et du démonstrateur Themis pour la réutilisation. Sa filiale MaiaSpace, elle, y développe les éléments de son futur lanceur semi-réutilisable Maia.

En dix-huit mois d’existence, MaiaSpace, la filiale d’ArianeGroup créée pour développer le petit lanceur semi-réutilisable Maia sur la base du moteur Prometheus et des technologies du démonstrateur européen Themis, n’a pas perdu son temps. Sur le site normand de sa maison-mère, elle a colonisé l’ancien bâtiment où les moteurs Vinci et Vulcain étaient intégrés « à l’ancienne » pour en faire la « MaiaFactory ». Elle y développe déjà le futur second étage de son lanceur. Il n’y a pas de temps à perdre : le premier vol est prévu pour 2025 !

