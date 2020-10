L’A330, discret atout d’Airbus dans le long-courrier

Alors que le marché du long-courrier subit de plein fouet les effets de la crise du Covid-19, Airbus livre son 1 500e A330, un appareil dont la version A330neo semble bien dimensionnée pour s’imposer sur le marché de la reprise.

L’A330 a franchi le cap des 1 500 appareils livrés dans le monde, devenant le troisième long-courrier, et le premier d’Airbus, à franchir ce seuil symbolique dans l’histoire de l’aviation. L’avionneur européen a annoncé la livraison en septembre de deux A330-900 (n°1 500 et 1 501) à Delta Air Lines. Seuls deux appareils de Boeing, le mythique 747 « Jumbo Jet » et le 777, le plus gros biréacteur long-courrier, ont atteint des nombre de livraisons supérieurs avec respectivement plus de 1 550 et 1 640 livraisons à ce jour.

