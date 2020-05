A380 cargo, Airbus en a rêvé, Lufthansa Technik le fait

Un A380 va être transformé pour le transport de fret chez Lufthansa Technik. La version cargo du gros porteur, abandonnée en 2007, pourrait renaître sur le marché de la conversion.

En interrompant plus de 90 % du trafic passager, la crise du Covid-19 a créé un nouvel intérêt pour l’emploi des avions inutilisés en transport de fret, parfois directement dans les cabines pour les transports d’urgence. La situation étant amenée à durer en attendant la reprise d’un trafic plus traditionnel, la conversion provisoire d’appareils en version cargo permet de gérer plus efficacement leur capacité.

Lufthansa Technik, la filiale de MRO du groupe Lufthansa, a développé des solutions dans ce sens et a été consultée par une quarantaine de compagnies aériennes. Des projets sont en cours d’implémentation sur une quinzaine de modèles d’appareils. Et pour la première fois, un contrat a été signé pour l’adaptation en version cargo d’un A380.

