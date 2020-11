Un accord pour des astronautes européens autour de la Lune

L’ESA et la Nasa ont signé un protocole d’accord en vue de la fourniture d’équipements européens pour le programme Artemis en échange de l’emport d’astronautes européens, et d’expériences scientifiques, vers la Lune.

Treize jours après avoir annoncé les premiers contrats de développement par l’industrie européenne de deux modules de la future station orbitale lunaire Gateway, l’ESA et la Nasa ont commencé à donner un cadre juridique à cette coopération avec la signature d’un protocole d’accord qui en décrit les contours.

Le document a été signé le 27 octobre, via visioconférence pour cause de pandémie, par Johann Wörner, directeur général de l’ESA à Paris, et Jim Bridenstine, administrateur de la Nasa. Il prévoit la livraison par l’ESA d’au moins deux modules de service fabriqués sous maîtrise d’œuvre d’Airbus Defence & Space pour des capsules Orion, ainsi que du module d’habitat iHab et du module logistique Esprit (European System Providing Refuelling, Infrastructure and Telecommunications), tous deux réalisés sous maîtrise d’œuvre de Thales Alenia Space pour la station Gateway. En échange, trois astronautes de l’ESA feront le voyage jusqu’à la Gateway à bord de capsules américaines et la station hébergera des expérimentations scientifiques ou technologiques. Elle pourra aussi servir de base logistique ou de relais pour des missions d’exploration européenne vers la Lune.

