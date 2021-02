Air France-KLM à l’épreuve de la crise

Le groupe aérien franco-néerlandais a subi de plein fouet les répercussions de la crise du Covid sur le transport aérien, mais insiste sur les transformations en cours, même si les exigences de Bruxelles obèrent les perspectives de redressement.

La crise du Covid-19 a eu un « impact sans précédent ». Air France-KLM a essuyé une perte de 7,1 Md€ en 2020 et prévoit un premier trimestre 2021 « difficile » avec une visibilité « limitée » en raison des « restrictions de voyage renforcées » face à la pandémie de Covid-19, qui ravage le transport aérien depuis un an, a expliqué le groupe à l’occasion de la publication de ses résultats 2020 le 18 février.

Le chiffre d’affaires a reculé de 59 % à 11,1 Md€ en 2020, pour un résultat d’exploitation négatif à -4,5 Md€. Le trafic passagers a reculé de 67,3 % sur l’ensemble de l’année par rapport à 2019, et de 75,9 % au seul quatrième trimestre. Seul le fret a tiré son épingle du jeu, avec un chiffre d’affaires en hausse de 19,9 % sur l’année.

« 2020 a mis le groupe Air France-KLM à l’épreuve avec la crise la plus grave jamais connue par l’industrie du transport aérien », a commenté Ben Smith, le directeur général du groupe franco-néerlandais. « Avec la même agilité et grâce au soutien des États français et néerlandais, nous avons réduit drastiquement nos coûts, protégé notre trésorerie et poursuivi le déploiement de transformations majeures au sein des compagnies, impliquant des efforts de la part de tous nos employés », a-t-il ajouté. « Nous commençons l’année 2021 en espérant que cette année verra une reprise du trafic dès que la vaccination sera déployée à grande échelle et que les frontières seront à nouveau ouvertes. »

