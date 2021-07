Air France-KLM veut renouveler sa flotte moyen-courrier

Air France-KLM va sélectionner un fournisseur pour ce qui devrait être la plus grosse commande de l’histoire du groupe franco-néerlandais : 160 monocouloirs. Boeing est donné favori, au nom de la cohérence des flottes, mais Airbus n’a pas dit son dernier mot.

Air France-KLM a lancé un appel d’offres pour le renouvellement des flottes de KLM et Transavia. Son patron, Ben Smith, a évoqué une commande groupée de 160 moyen-courriers, dans les colonnes du quotidien néerlandais Financieel Dagblad. « Je suis très heureux de pouvoir mettre en œuvre cette commande, la plus importante de l’histoire du groupe », a-t-il déclaré.

Airbus et Boeing sont sur les rangs, avec l’A320neo et l’A220 pour le premier, et le 737 MAX pour le second. Il s’agit de « renouveler et faire croître les flottes moyen-courriers de KLM et Transavia », a précisé un porte-parole de la compagnie. Autrement dit, acquérir des appareils de nouvelle génération, plus économes en carburant et qui émettent moins de CO 2 .

