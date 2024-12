Air India commande cent appareils de plus à Airbus

La méga-commande de 250 avions à Airbus par Air India vient d’être portée à 350 appareils par l’ancienne compagnie nationale indienne, désormais propriété du groupe Tata.

La croissance du marché du transport aérien dans le pays le plus peuplé du monde est difficile à rassasier. La compagnie Air India a annoncé une commande de 90 A320neo et dix A350 à Airbus le 9 décembre. Ces cent avions s’ajoutent à sa méga-commande de 470 appareils passée en février 2023.

À l’époque, la compagnie propriété du groupe Tata avait commandé 250 appareils à Airbus – 210 avions de la famille A320neo et 40 A350 – et 220 à Boeing. Au total, cela porte donc à 350 – dont 300 monocouloirs – le nombre d’avions commandés à Airbus par ce seul client en moins de deux ans.

La commande de 2023 était assortie « d’options importantes » pour acquérir d’autres appareils auprès d’Airbus. Il est probable que celles-ci viennent d’être confirmées. Les livraisons de monocouloirs devraient débuter en 2027. Airbus a commencé à livrer les A350 en 2023, en réattribuant des appareils initialement fabriqués pour Aeroflot et dont la livraison avait été annulée suite aux sanctions contre la Russie après l’invasion de l’Ukraine.

Le contrat avec Boeing disposait aussi d’options pour cinquante 737 MAX supplémentaires et vingt 787.

Air India veut s’imposer

Pour Air India, cette nouvelle commande vient confirmer son ambition de se hisser au niveau de ses grandes concurrentes, notamment la compagnie IndiGo sur le marché intérieur indien, qui a commandé 500 A320neo en juin 2023 et trente A350 en mai dernier. Sur les liaisons internationales, il s’agit de concurrencer les compagnies du Golfe, Emirates et Qatar Airways.

« Ces cent appareils Airbus supplémentaires contribueront à positionner Air India sur la voie d’une plus grande croissance et contribueront à notre mission consistant à [en] faire une compagnie aérienne de classe mondiale qui relie l’Inde aux quatre coins du monde », a déclaré Natarajan Chandrasekaran, le président de la holding Tata Sons, propriétaire de l’ex-compagnie nationale.

« Avec une croissance du nombre de passagers en Inde dépassant celle du reste du monde, une infrastructure en amélioration significative et une population jeune et ambitieuse qui se mondialise de plus en plus, nous voyons des arguments clairs pour qu’Air India étende sa future flotte au-delà des commandes fermes de 470 avions passées l’année dernière », a-t-il ajouté.

« Ayant personnellement été témoin de la formidable croissance du secteur aéronautique indien ces derniers mois, je suis heureux de voir Air India renouveler sa confiance en Airbus avec cette commande supplémentaire portant à la fois sur notre famille A320 et sur l’A350 », s’est félicité Guillaume Faury, le P-DG d’Airbus.

