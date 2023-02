Air India confirme le marché du siècle avec Airbus et Boeing

En s’engageant à passer commande de 470 avions, dont 400 monocouloirs, soit pour deux contrats à Airbus et Boeing, la compagnie Air India met en place « le marché du siècle » qui doit la hisser au niveau des plus grandes compagnies mondiales et faire de l’Inde un nouveau hub international.

Au deuxième jour du salon Aero India, qui se tenait à Bangalore du 13 au 15 février, Air India a signé des lettres d’intention avec Airbus et Boeing pour l’acquisition de 470 appareils moyen et long-courriers – la plus grande commande jamais passée dans l’histoire de l’aviation – pour accompagner sa croissance sur l’un des premiers marchés du transport aérien et s’imposer comme « une compagnie de classe mondiale ».

L’annonce, attendue depuis des semaines, porte sur 250 Airbus et 220 Boeing : 140 A320neo et 70 A321neo, ainsi que trente-quatre A350-1000 et six A350-900, et 190 737 MAX, dont des 737-8 et 737-10, vingt 787-9 et dix 777-9, la plus grande version du 777X.

