Airbus a dépassé ses objectifs en 2023

L’année 2023 aura été un crû exceptionnel pour Airbus qui a non seulement atteint son ambitieux objectif de livraisons pour l’année, mais l’a dépassé, tout en affichant un impressionnant ratio book-to-bill proche de trois.

Airbus a bouclé son meilleur millésime avec le chiffre vertigineux de 2 319 commandes, dont 2 094 nettes, et nettement dépassé son objectif de livraisons : 735 appareils livrés en 2023, soit quinze de mieux qu’initialement prévu en dépit des difficultés rencontrées par sa chaîne d’approvisionnement.

Le géant européen dépasse largement son rival Boeing, qui a lui aussi connu un bon exercice mais est empêtré dans une nouvelle crise après l’incident impliquant un 737 MAX9 d’Alaska Airlines. Le constructeur américain a reçu 1 314 commandes nettes et livré 528 avions en 2023, dont 387 monocouloirs 737 MAX et 73 « Dreamliner ». Les livraisons se situent dans la fourchette qu’il anticipait, « entre 375 et 400 » monocouloirs et 70 à 80 pour son long-courrier. Son carnet de commandes ressort à 5 626 appareils.

