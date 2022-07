Airbus qui rit et Boeing qui pleure. La commande de près de 300 monocouloirs par plusieurs compagnies chinoises est une consécration pour l’Européen et un camouflet pour l’Américain, qui pointe du doigt la responsabilité de la Maison Blanche dans ses difficultés sur le marché chinois.

En Chine, le géant européen Airbus a confirmé la signature de commandes pour un total de 292 appareils de la famille A320 au profit d’Air China et de sa filiale Shenzhen Airlines, ainsi que de China Eastern Airlines et de China Southern Airlines. Il s’agit de la plus importante commande pour le compte de compagnies chinoises depuis la crise du Covid-19. Elle est d’autant plus significative que Boeing attend toujours le retour en service commercial du 737 MAX dans le pays.

Cette commande démontre « la dynamique de reprise positive et les perspectives prospères du marché chinois de l’aviation », s’est félicité l’avionneur dans son communiqué du 1er juillet. China Eastern Airlines va acquérir 100 A320neo tandis qu’Air China et China Southern Airlines en prendront chacune 96. « Une fois les critères pertinents remplis, ces commandes entreront dans le carnet de commandes », précise Airbus. Les livraisons sont prévues entre 2023 et 2027.

