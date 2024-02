Airbus retrouve le rythme d’avant-Covid

L’A350 fait le plein. Airbus a reçu 31 commandes nettes en janvier, uniquement des A350, dont onze A350-900 et vingt A350-1000. Dans le même temps, l’avionneur a livré trente appareils : treize A320neo et autant d’A321neo, deux A220 et deux A330-900. Le géant européen retrouve le rythme de livraisons de janvier 2020, soit juste avant la pandémie de Covid-19. Il dévoilera son objectif de livraisons 2024 lors de la publication de ses résultats annuels le 15 février. En 2023, Airbus a livré 735 avions, nettement mieux que l’objectif de 720 livraisons qu’il s’était fixé.

