Airbus revoit ses prévisions sur vingt ans à la hausse

Le Covid-19 est toujours là, mais ses effets à long terme sur le transport aérien s’estompent, selon les nouvelles estimations publiées par Airbus. Surtout, la décarbonation s’impose comme l’un des facteurs essentiels du renouvellement des flottes dans les prochaines années

Airbus à mis à jour ses prévisions à vingt ans. Le géant européen table sur une demande de 39 490 nouveaux avions de ligne d’ici à 2041, portée par la hausse du trafic aérien et le besoin de remplacer les appareils actuels par des avions plus économes et à l’empreinte carbone réduite par rapport à ceux d’aujourd’hui.

Cette prévision, la première effectuée par l’avionneur après la crise du Covid-19, est supérieure de 1 % par rapport à la précédente datant de novembre 2021 et qui tablait sur 39 020 nouveaux avions. La flotte mondiale sera alors de 46 930 avions contre 22 880 en 2020, avant le déclenchement de la pandémie, indique Airbus dans son Global Market Forecast (GMF) 2022 portant sur la période 2022-2041, publié à quelques jours du salon aéronautique de Farnborough, près de Londres, le premier grand salon en Europe depuis le Covid-19.

