Airbus veut tracer la voie vers une aviation durable

À l’occasion de la Semaine européenne du développement durable, du 18 septembre au 8 octobre, l’industrie aéronautique, en Europe mais aussi dans le reste du monde, fait feu de tout bois pour montrer son volontarisme sur la réduction de l’empreinte carbone du transport aérien. Lors de son traditionnel « Airbus Summit », l’avionneur européen a rassemblé ses partenaires pour affirmer son leadership dans ce domaine.

Airbus veut réussir à développer un avion à hydrogène à l’horizon 2035, mais de nombreux autres défis jalonnent le chemin pour parvenir à un avion « net zéro » émissions de CO 2 . Toutes les solutions existantes devront être mises en œuvre pour réussir la décarbonation d’une aviation durable.

Pour Guillaume Faury, « 2035 est une date réaliste pour l’entrée en service de l’avion à hydrogène ». Le patron d’Airbus s’est exprimé au cours du sommet dédié à l’aviation durable, organisé par l’avionneur à Toulouse les 21 et 22 septembre. « Nous sommes de plus en plus convaincus qu’il s’agit d’un objectif réalisable [mais] nous nous rendons compte dans le même temps que l’avion disponible en 2035, entrant en service en 2035, n’est qu’une partie des défis [auxquels nous sommes confrontés] », a-t-il reconnu.

