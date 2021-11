Alten : La simulation à portée de main

Le cabinet Alten a développé un outil de simulation malin et peu onéreux qui raccourcit les cycles de développement de logiciels pour les interfaces homme-machine.

Entre la croissance du trafic aérien et l’irruption de nouvelles technologies, le cockpit des avions connaît une évolution rapide. De nombreuses nouvelles fonctionnalités doivent être évaluées et validées par les pilotes. Or les simulateurs compatibles pour valider ces technologies sont très sollicités et onéreux car ils couvrent aussi une large gamme d’autres besoins. À Toulouse, le cabinet d’ingénierie et de conseil en technologies Alten propose une alternative.

Pour créer l’outil de simulation de cockpit Fast, Alten a laissé carte blanche à ses salariés. Fast – pour Functional Assessment with Simulation Tool – se présente sous la forme de quatre écrans, dont un tactile, et d’un cadre en contreplaqué, qui permettent de reproduire visuellement l’ambiance d’un cockpit d’Airbus. Le tout se transporte dans une grosse valise et permet d’accomplir en amont des vérifications sur les changements apportés aux logiciels utilisés dans le cockpit.

Cet article compte 660 mots.