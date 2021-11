L’antisatellite russe Noudol pulvérise un satellite sur orbite

Après plusieurs essais sur des cibles fictives, Moscou a finalement tiré son antisatellite Noudol contre un satellite réel, vieux de près de 40 ans, créant un nuage de débris et entraînant une forte réaction du reste du monde.

Vive émotion dans la communauté spatiale internationale : la Russie a détruit un de ses satellites à l’aide d’une arme antimissile PL-19 Noudol, générant un nuage de débris qui menace notamment la Station spatiale internationale. Ce type d’opération a été dénoncé de longue date par toutes les puissance spatiales, notamment après la destruction des satellites Solwind et USA-193 par les États-Unis en 1985 et 2008, Fengyun 1C par la Chine en 2007 et Microsat R par l’Inde en 2019, qui avaient généré eux aussi leur lots de débris, dont la majorité polluent toujours les orbites basses.

L’intercepteur antisatellite a été tiré le 15 novembre vers 02 h 45 TU du cosmodrome de Plessetsk, dans le nord de la Russie d’Europe. Quelques minutes plus tard, il a percuté l’épave du satellite soviétique Kosmos 1408, alias Ikar n°39L, sur une orbite à 465 x 490 km d’altitude, inclinée à 82,6°. Il s’agissait d’un satellite d’écoute électronique de type Tselina D lancé le 16 septembre 1982, en plein cœur de la Guerre froide.

