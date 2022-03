L’assaut russe sur l’aéroport de Gostomel dès les premières heures de l’invasion de l’Ukraine a été fatal à l’Antonov 225, le plus gros avion cargo du monde et un appareil emblématique, ultime témoignage du gigantisme soviétique.

Le « rêve » n’est plus. L’unique exemplaire de l’avion cargo géant Antonov 225 Mriya (« rêve ») a été détruit lors du second assaut des troupes russes sur l’aéroport de Gostomel, au nord-ouest de Kiyv. Cet aéroport réservé au fret, port d’attache de l’avionneur ukrainien Antonov au point d’avoir été surnommé « Aéroport Antonov », a été l’une des premières cibles des forces d’invasion russes en Ukraine, lors de leur offensive du 24 février, afin d’y installer une tête de pont logistique pour débarquer troupes et matériel à 30 km du centre de la capitale ukrainienne.

