Ariane 6 rejoint l’ELA-4 pour la dernière campagne d’essais

Une Ariane 6 est enfin en cours d’installation sur l’Ensemble de lancement Ariane n°4 (ELA-4). Le corps central du modèle d’essais combiné (CTM : Combined Test Model) a été transféré du Bâtiment d’assemblage lanceur (BAL), à une vitesse de 3 km/h, grâce à quatre véhicules à guidage automatisés (AGV) le 11 juillet.

Il a ensuite été redressé sur sa table grâce au pont roulant du portique mobile et installé entre quatre accélérateurs ESR (Equipped Solid Rocket), trois maquettes et un modèle inerte, pour simuler une configuration Ariane 64. Durant les prochain mois, ce modèle va permettre de tester toutes les interfaces entre le lanceur et son segment sol, avant deux essais à feu du moteur Vulcain 2.1.

