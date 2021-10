Le vieux lanceur européen n’en a plus que pour sept vols , mais Arianespace réussit encore à lui confier des missions. Au premier trimestre 2022, il emportera le satellite indien GSAT‑24, avec peu de conséquences sur le manifeste d’Ariane 6.

Annoncé en février dernier par la presse indienne, le contrat entre Arianespace et l’opérateur indien NSIL (NewSpace India Ltd) pour la mise sur orbite de GSAT-24 par Ariane 5 a été finalement signé le 28 septembre. Créée en mars 2019 par le Department of Space de New Delhi, avec une dot de 7 Md de roupies (81 M€), la société d’État (mais de droit privé), est pressée, car elle a un client à satisfaire.

GSAT-24 est en effet son premier satellite commandé pour répondre à une demande commerciale, en l’occurrence celle de Tata Sky pour son service de télévision par satellite.

Cet article compte 370 mots.