L’ASI va tester le service sur orbite avec TAS

Thales Alenia Space et plusieurs entreprises du spatial italien vont développer ensemble une mission de démonstration de services sur orbite basse sous l’égide de l’agence spatiale italienne. Lancement prévu dans trois ans.

Le développement des infrastructures orbitales, l’encombrement de l’orbite basse et la multiplication des risques de débris ont rendu de plus en plus prégnante la question de la capacité d’intervenir directement sur des satellites déjà lancés. L’agence spatiale italienne ASI a donc décidé de s’atteler elle aussi à la question. Elle vient pour cela de confier à un consortium d’entreprises italiennes, mené par Thales Alenia Space, le soin de concevoir, développer et qualifier un véhicule de service qui sera lancé sur orbite basse en 2026 pour une mission de démonstration.

