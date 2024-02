Le constructeur de biturbopropulseurs ATR relève enfin la tête après des années difficiles post-Covid. Il mise aussi sur les préoccupations environnementales pour gagner de nouveaux marchés, avec un nouvel appareil en ligne de mire.

Avec 1,2 Md€ de chiffres d’affaires en 2023, le constructeur franco-italien ATR a enfin retrouvé des couleurs. Les trois anni horribiles qui ont suivi la pandémie du Covid sont enfin derrière l’entreprise, qui appartient à 50/50 à Leonardo et Airbus.

L’avionneur, dont la ligne d’assemblage finale est à Toulouse, a livré 36 appareils en 2023. C’est quatre de moins que l’objectif fixé l’an dernier, mais onze de plus que l’année d’avant. Avec 40 ventes, le ratio « book-to-bill » est positif pour l’avionneur. Le nombre de routes ouvertes grâce à ses appareils a atteint 160 en 2023, contre 150 en 2022 et seulement 84 en 2020, l’année du Covid. L’année 2023 a permis aussi d’atteindre tous les continents pour ATR, avec des ventes en Amérique latine et en Europe.

Cet article compte 560 mots.