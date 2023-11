Aura Aero vise le marché américain

L’avionneur toulousain Aura Aero a signé un protocole d’accord avec une compagnie régionale américaine qui doit l’aider à figer un projet technique afin de répondre aux besoins des compagnies locales et aux exigences de la FAA.

Aura Aero fait un pas de plus vers le marché américain avec son avion régional décarboné, l’ERA. Le constructeur de Toulouse-Francazal a annoncé un partenariat avec la compagnie régionale américaine Republic Airways.

Le protocole d’accord précise que « Republic fournira essentiellement un support en termes de développement technique et commercial d’ERA. L’expertise de Republic Airways dans l’aviation régionale permettra de renforcer la capacité d’Aura Aero à concevoir et faire certifier un avion écoresponsable et commercialement viable sur le marché hautement compétitif de l’Amérique du Nord ».

