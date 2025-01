Avec Pegasus, Boeing reprend un client à Airbus

Bonne nouvelle et une marque de confiance pour Boeing, avec une grosse commande signée par un client d’Airbus, Pegasus, pour la version longue du 737 MAX, dont la certification a été maintes fois reportée.

Boeing a achevé l’année 2024 avec un gros contrat auprès de la compagnie turque Pegasus pour deux-cent 737 MAX10, dont cent fermes, la « plus grande commande » de la compagnie à bas-coûts et la plus importante de l’année pour le 737 MAX. L’avionneur américain parvient ainsi à reprendre pied auprès d’un client historique qui avait fait défection en faveur d’Airbus en 2012, avec une commande de cent A320neo et A321neo.

