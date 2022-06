L’avenir de Starlink est lié à celui du Starship

La nouvelle génération de satellites Starlink sera quatre fois plus grosse que l’actuelle, elle ne pourra donc être lancée qu’à bord du Starship, dont SpaceX promet un premier vol orbital depuis un an, sans être réellement prêt à l’accomplir.

Dans un entretien avec Tim Dodd sur la chaîne YouTube Everyday Astronaut, Elon Musk a donné quelques informations inédites sur la deuxième génération de satellites Starlink. Il espère en lancer 30 000 d’ici la fin de la décennie, sous réserve que sa demande de licence, déposée auprès de la FCC (Federal Communications Commission) en octobre 2019, soit approuvée. Alors que la version actuelle (Gen1.5) avoisine les 300 kg pièce, les nouveaux satellites (Gen2) devraient être quatre fois plus massifs, à 1,25 t, et mesurer 7 m de long.

Avec ces dimensions, il n’est plus question de les mettre sur orbite avec le Falcon 9 ou le Falcon Heavy. Leur déploiement impose l’emploi du combiné Super Heavy/Starship. Or celui-ci n’est pas encore prêt à voler et l’essentiel de ses capacités reste encore à démontrer. Un premier vol pourrait avoir lieu d’ici la fin de l’année, promet le milliardaire, qui lance en parallèle une nouvelle levée de fonds.

